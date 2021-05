"Gutes vom Bauernhof" war eines seiner Markenzeichen, die Musik ein zweites. Der Stögersdorfer Franz Zach starb nach kurzer schwerer Krankheit mit 63 Jahren.

MOOSKIRCHEN. Mooskirchen trägt Trauer, ein großer Sohn der Marktgemeinde ist nicht mehr. Am Abend des 29. Mai verstarb Franz Zach trotz vorbildlicher Bemühungen aller Ärzte im Voitsberger Krankenhaus und in der Uniklinik Graz mit 63 Jahren. Aufrichtige Anteilnahme gilt Gattin Maria, Sohn Florian, Schwiegertochter Jasmin und den beiden Enkelkindern Jacob und Philipp.

Beeindruckender Lebenslauf

Geboren am 22. März in Stögersdorf gehörte Franz Zach dem ersten Jahrang an, der die neu errichtete Hauptschule unter Direktor Heinz Pitscheneder besuchen konnte. Nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahr 1982 half er groß gewachsene Franz Zach immer, wo er gebraucht wurde. Seine berufliche Ausbildung absolvierte er bei Stahlbau Pertassek in Graz, später war er bei der damaligen Landwirtegenossenschaft Voitsberg beschäftigt. In der Jugendkapelle Mooskirchen wurde man auf sein musikalisches Talent aufmerksam. In der Landwirtschaft seiner Mutter war er unentbehrlich, als Schlagzeuger stellte er seinen Mann. Viele werden sich noch an das kongeniale Schlagwerk-Duo Heinz (Lazarus) und Franz (Zach) erinnern.

Landwirt und Maschinenring

Den damaligen Vereinsfunktionären Obmann Bgm. Engelbert Huber sen. und Präsident Hugo Amberger gelang es in gutem Einvernehmen mit Mutter Anna den jungen Franz die Teilnahme an Proben, Konzerten und Musik-Fahrten im In- und Ausland zu ermöglichen. Das Jahr 1983 war für Franz Zach ganz besonders, denn 30 heiratete am 30. April seine Maria Karoline in Stiwoll. Und beinahe zeitgleich übergab Mutter Anna Sohn Franz die Landwirtschaft. Mit Ausdauer und Geduld veränderte Zach den Haupt-Erwerbszweig und wurde selbständiger Landwirt mit Viehhaltung und vielfältigen Diensten über kurz zuvor gegründete Maschinenringe. Für derartige Tätigkeit war Franz Zach wie geschaffen. Am Steuer vieler Traktore unterstützte er die Bauern der Region. Auch kommunale Dienstleistungen, von der Böschungspflege bis zum Winterdienst, wurden von ihm zur höchsten Zufriedenheit von Bgm. Huber erledigt. "Da hat er in unserer Region eine Vorreiterrolle übernommen", so Huber. Gut ein Jahrzehnt widmete sich Franz Zach diesen Aufgaben. Das familiäre Glück wurde mit der Geburt von Sohn Florian im August 1987 vollkommen.

Gutes vom Bauernhof

Mitte der 90er-Jahre orientierten sich Franz und Maria Zach neu und wurden Vorreiter der Lipizzanerheimat. Mit Herz und Leidenschaft - einen 8-Stunden-Arbeitstag gab es für ihn nicht - widmete er sich seine Berufung "Gutes vom Bauernhof", das seit knapp zwei Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte ist. Von der Züchtung über die Schlachtung vor Ort, die Verarbeitung bis zu Verkaufs- und Kaufangeboten in Stögersdorf, im Bauernladen Ligist, in vielen Lagerhaus-Geschäftsstellen und in 24-Stunden-Automaten.

Große Freude bereitete ihm, dass Sohn Florian die Ausbildung zum Fleischer anstrebte und als Meister mit 1. August 2018 die Verantwortung im Betrieb übertragen bekam. Alle Aufträge, weit über die steirischen Grenzen hinaus, erfüllte Franz Zach mit seinem eingespielten Team zur vollsten Zufriedenheit und erntete viel Applaus von Veranstaltungsbesuchern für die Qualität seiner Speisen. Bgm. Huber sprach oft davon, dass Großveranstaltungen im Bezirk ohne Speisen und Versorgung aus Mooskirchen nicht möglich wäre und meinte damit oft auch Franz Zach und sein Team damit.

Schwerer Verlust für Stögersdorf

Franz Zach war ein Muster an Hilfsbereitschaft und arbeitete in der Jugendkapelle und in der Interessensgemeinschaft der Kürbiskernöl-Bauern, bei "Gutes vom Bauernhof" und als Ausschuss-Mitglied des Kameradschaftsbunds mit. Er bot in der Ortsgruppe des Steirischen Bauernbunds den Obleuten immer seine loyale Unterstützung an. "Er war Bauer mit Leib und Seele", erinnert sich Huber. Im Dorf Stögersdorf war er bis zu seiner Erkrankung mehr als gefragt und beliebt. Dass er das ehrenvolle "Amt" eines Maschta-Kreuzträgers in jüngere Hände legte, spricht für ihn. "Ein Stück Stögersdorf ist mit dem Ableben von Franz Zach genommen", so Huber. Das Anwesen in Stögersdorf - jetzt Voglbichl 1 - war und blieb seine Heimat. "Seit 1983 hat er hier unheimlich viel geschaffen. Vorbildhaft alles, was er tat. Niemals ohne Humor, gut gelaunt und mit einem gesunden Schmäh. Er war wunderbar geradlinig, unerschrocken und charmant. Man konnte ihm einfach nicht böse sein, er hatte ja doch immer recht", so Huber abschließend.