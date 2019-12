Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg führte am Heiligen Abend wie in vielen Jahren zuvor auch heuer die Verteilung des Friedenslichtes aus Bethlehem, welches heuer von einem oberösterreichischen Kind dort abgeholt wurde, an die Bevölkerung und an Feuerwehrangehörige durch. Bereits in den frühen Morgenstunden kamen die Ersten um das Licht abzuholen.

Im Rahmen dieser Aktion, welche von vielen Mitbürgern angenommen wurde, wurden auch Brötchen, Kekse und dgl. mit vorzüglichen Getränken verabreicht. Die KameradInnen der FF Voitsberg möchte sich auf diesem Wege für die freiwilligen Spenden auf das allerherzlichste bedanken. Mit der Mitwirkung an dieser Aktion bekundet die Bevölkerung die Verbundenheit zur FF Voitsberg.

Für die Vorbereitungen und die Durchführung zeichnete in altbewährter Weise die Familie Veigl verantwortlich, wofür ihnen großer Dank auszusprechen ist.

Text und Fotos: Walter Ninaus, FF Voitsberg