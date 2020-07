Bis Ende Juli entscheidet es sich, ob der Lipizzaner-Almabtrieb mit Publikum stattfindet.

KÖFLACH. Nachdem der Magdalenakirtag am 22. Juli heuer der Corona-Krise zum Opfer fällt, wackelt mit der Lipizzaner-Almabtrieb die nächste Großveranstaltung, die für den 19. September geplant gewesen wäre. Fix ist, dass das Lipizzanergestüt Piber selbst in der Arena keine Veranstaltung abhält, der Köflacher Bgm. Helmut Linhart kämpft noch um den festlichen Almabtrieb. Die Schwierigkeit dabei ist, dass niemand sagen kann, wie sich die Corona-Krise bis Mitte September entwickelt. "Nach derzeitigem Stand könnten wir den Almabtrieb in der üblichen Form nicht durchführen", berichtet Silke Valeskini vom Stadtmarketing. "Wir könnten bei 9.000 bis 10.000 Menschen die Abstände nicht gewährleisten."

Almabtrieb ja oder nein

Bis Ende Juli haben die Köflacher noch Zeit, bis dahin müssten sie die Veranstaltung einreichen und solange will Bgm. Linhart auch zuwarten. In Maria Lankowitz scharrt Gerhard Feier in den Startlöchern, er hätte für den Almabtrieb durch den Wallfahrtsort das Konzept bereits fertig. Im Gestüt selbst hält man sich bedeckt, ob und in welcher Form der Abtrieb über die Bühne gehen soll.

Edlseer-Frühschoppen ist fix

Der einzige Fixpunkt in Köflach: Am 20. September findet wie geplant das Frühschoppen mit den Edlseern im Festzelt im Urayhof statt. Offen ist hier noch, ob es Eintrittskarten geben wird, um die Zahl der Besucher steuern zu können.