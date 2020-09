Am 27. September ist der "Tag des Denkmals". Auch im Bezirk Voitsberg wurden zwei Führungen vorbereitet.

VOITSBERG/SÖDING. Historiker Ernst Lasnik führt am 27. September durch zwei geschichtsträchtige Objekte in Söding und Voitsberg.

Sebastianikirche in Söding

Auf einer kleinen Anhöhe wurde um 1508 eine Kirche errichtet und dem Pestpatron Sebastian geweiht. Für Kunstfreunde von besonderem Interesse ist, dass große Teile eines spätgotischen, um 1510 bis -20 entstandenen Flügelaltars hier später zu zwei Seitenaltären zusammengefügt wurden. Am rechten Seitenaltar sieht man Darstellungen von Mariä Verkündigung, Mariä Heimsuchung, Geburt Christi und der Anbetung der Hl. Drei Könige. Der linke Seitenaltar zeigt als Schreingruppe den Tod der Gottesmutter Maria sowie weiters die Flucht nach Ägypten und die Darstellung Jesu im Tempel. Der Hochaltar stammt aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts und besteht aus bemalten Sandstein. Die Führungen mit Ernst Lasnik beginnen am 27. September um 9 und 16 Uhr, Treffpunkt ist vor der Sebastianikirche.

Denkmäler in Voitsberg

Der Rundgang in Voitsberg beginnt bei der 1753 zur Erinnerung an die Pest errichteten Mariensäule, einem Werk von Josef Schokotnigg. Danach widmen sich die Teilnehmer dem 1927/28 vom Bildhauer Franz Josef Unterholzer geschaffenen Kriegerdenkmal sowie dem von Wilhelm Gösser gestalteten Denkmal für die Opfer und Verfolgten der NS-Zeit. Nach einem kurzen Spaziergang geht der Rundgang weiter zur Hans-Deutscher-Gedenkstätte, einem in den 1950er-Jahren von Künstlern der "Sezession Graz" (Friedrich Aduatz, Franz Eigner, Gottfried Fabian, Gerhard Lojen, Gernhard Moswitzer, Rudolf Pointner) gestalteten Kinderspielplatz. Diese Führungen beginnen um 10.30 und 14 Uhr, Treffpunkt ist der Platz zwischen dem Rathaus und dem Grabner-Haus.