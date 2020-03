Mit dem Wunsch "Ich möchte gerne Sachen reparieren und Leute damit unterstützen" meldete sich ein rüstiger Pensionist , der als Freiwilliger bei der Caritas mitarbeiten wollte. Nach einigen Recherchen und Kontakten zu den Grazer Repair-Cafés sowie der organisatorischen Unterstützung durch Anita Laczay, öffnete das erste Repair-Café im April letzten Jahres seine Pforten im Pfarrcafé und Pfarrsaal Voitsberg.

VOITSBERG. Begeistert sind nicht nur die Kunden, die mit ihren manchmal auch älteren Lieblingsgeräten kommen, sondern auch die Helfer, die mit vollem Einsatz dabei sind. Gemeinsam mit dem Helfer wird das Gerät zerlegt, gereinigt, geölt, repariert und ausprobiert. "Wichtig ist, dass Interessierte mit Dingen zu uns kommen, bei denen die Garantie bereits abgelaufen ist", ergänzt Sabine Spari von der Caritas. "Zu erwähnen ist auch, dass die Geräte nicht einfach abgegeben werden. Die Besitzer sollten dabei sein, um Rücksprache zu halten und um es gemeinsam zu reparieren." "Gemeinsam reparieren statt wegwerfen" lautet die Devise und es soll ein solidarischer Beitrag zur Nachhaltigkeit und Müllvermeidung sein.

Aus organisatorischen Gründen übersiedelt das Repair-Café in die Seminarräume des ersten Stocks im Haus des Lebens. Gemeinsam wird dort das nächste Mal am 28. März von 8 bis 12 Uhr gebastelt. Repariert werden Kleingeräte aus Küche und Werkstatt, z.B. Kaffeemaschinen, Mixer und Küchenmaschinen, Plattenspieler, Bohrmaschinen und Laptops, aber auch Kleidung.

Die Dienstleistung ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. 2019 konnten auf diesem Wege 500 Euro an die BEX, Beratungsstelle der Existenzsicherung der Caritas, übergeben werden.

Sechs Termine

Durch die rege Nachfrage wird das Repair-Café heuer sechs Mal veranstaltet. Die nächsten Termine, nach dem 28. März, sind der 16. Mai und der 27. Juni. Bewährt hat sich das zeitgleiche Abhalten des Kleiderladen-Flohmarktes und das Palmbuschenbinden am Märztermin. Weiterhin wird es für Kunden die Möglichkeit geben, bei Kaffee und Kuchen die Wartezeit zu überbrücken, wenn der Andrang gerade groß ist.

Mittlerweile besteht das Repair-Team aus neun freiwilligen Helfern. Es werden weiterhin ehrenamtliche Helfer gesucht, die das Team vergrößern. Wenn Interessiert über technisches und elektrisches Know How verfügen, ein besonderes Geschick an der Nähmaschine mitbringen, gerne organisieren, mit Freunde Kuchen und Kaffee verteilen oder selbstgemachte Mehlspeisen zur Verfügung stellen wollen, können sie sich bei Sabine Spar unter 0676/880158562 melden.

Mehr Informationen gibt es unter repaircafe-voitsberg@caritas-steiermark.at.