A wie Attraktionen: Piber ist und bleibt unsere Attraktion, ist Weltkulturerbe und darum beneiden uns sehr viele Nationen.

B wie Buschenschank: Bei uns herrscht das Motto: Top-Qualität zu Top-Preisen

C wie Corona: Diese Krise zeigt uns unsere Grenzen, aber auch unsere Chancen auf.

D wie Danke: an alle, die sich bemühen, unsere Lipizzanerheimat zu einer Tourismusregion zu entwickeln.

E wie E-Mobilität: Dort, wo sie sinnvoll ist, sollte man sie auch einsetzen.

F wie Fremdenverkehr: Ich mag dieses Wort nicht. Für mich gibt es keine Fremden, nur Gäste.

G wie Genussplätze: Davon gibt es tausende in unserer Region.

H wie Hotelprojekt Piber: Respekt und Anerkennung für die Entwicklung dieses Groß-Projekts und viel Glück und Kraft für die Verwirklichung.

I wie Innovation: Sollte heute kein Fremdwort mehr sein

J wie Jammern: Das tun nur kranke und faule Menschen.

K wie Kulinarik: Da gibt es sehr gute Ansätze bei uns im Bezirk.

L wie Lipizzaner: Ein österreichische Weltmarke

M wie Modriach/Sommerrodelbahn: Hier gehen ein Bürgermeister und ein erfolgreiches Unternehmen Hand in Hand.

N wie Nachhaltigkeit: Das ist kein Fremdwort mehr.

O wie Österreich: Ein wunderschönes Land und unsere Heimat

P wie Piber: Die Heimat unserer einzigartigen Lipizzaner

Q wie Querschüsse: Einfach ducken!

R wie Radwege: Wir haben derzeit fünf schöne Radwege und arbeiten gerade an neuen Strecken.

S wie Sanfter Tourismus: Diese Art des Tourismus ist unsere Zukunft.

T wie Therme NOVA: Für mich die schönste Therme in Österreich.

U wie Übersiedlung des TV-Büros: Notwendig und sinnvoll

V wie Vorwärts: Besser vorwärts statt rückwärts

W wie Werbung: Wer nicht wirbt, der stirbt

X wie Xundheit: Daran arbeite ich permanent.

Y wie You Tube und Co: Das sind brauchbare Laster.

Z wie Zusammenhalt: Mein Lebensmotto