Nach wochenlanger Vorbereitung konnte sich die 2B-Klasse der Mittelschule (MS) Krottendorf beim diesjährigen "Waldwettbewerb" mit dem Motto "Wald zieht an!" zum Gewinner küren.

KROTTENDORF-GAISFELD. Über viele Wochen hinweg ging es für die 2B-Klasse der MS Krottendorf in den Fächern Biologie und Informatik rund um das Thema "Rotbuche" und die Produktion eines kreativen Videos zum diesjährigen Waldwettbewerb mit dem Motto "Wald zieht an!". Die Kinder arbeiteten in der Vorbereitungsphase am Drehbuch, schrieben und erprobten den Text und planten die Aufnahme. Die Bearbeitungen wurden per iPad durchgeführt.

Ausflug zur Naturwelt Steiermark



Beim Waldfest 2022 war es dann soweit. Hier konnten Emma Giesen, Sarah Gruber, Helena Lazarus und Victoria Mörtl mit ihrem sehr gelungenen Video überzeugen und sich einen Preis sichern - einen Ausflug zur Naturwelt Steiermark in Mixnitz im Herbst. "Wir freuen uns schon sehr auf den gemeinsamen Ausflug und dass die Arbeit der Schülerinnen anerkennend belohnt wurde", so die beiden Lehrerinnen Birgit Scherz und Verena Höberl. Hier der Link zum Video.

