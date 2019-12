Am Freitag, 30. Dezember 2019 um 19:20 Uhr wurde die FF Voitsberg seitens der LLZ Steiermark zu einem Heckenbrand in die Rotkreuzgasse in Voitsberg alarmiert.

Der Hausbesitzer hatte schon versucht, mit Feuerlöschern den Brand zu löschen, was aber nicht gelang.

Bei Eintreffen am Einsatzort brannte eine 3 m hohe Hecke auf einer Länge von 12 m. Der Einsatzleiter ordnete einen Löschangriff mit zwei Rohren an, was bald zum Löschen des Feuers führte. Durch den raschen Einsatz konnte ein Übergreifen auf eine Gartenhütte und in weiterer Folge auf das Wohnhaus verhindert werden. Mit einer Wärmebildkamera wurde abschließend das gesamte Areal nach Glutnestern durchsucht.

Laut einem Zeugen wurden kurz davor abgeschossene Feuerwerkskörper in der Nähe des Brandobjektes gesichtet.

Die Polizei Voitsberg führte die Ermittlungen durch.

Eingesetzt unter Einsatzleiter Alexander Wallner waren 17 Einsatzkräfte der FF Voitsberg und die Polizei Voitsberg mit 3 Beamte.

Text und Fotos: Walter Ninaus, FF Voitsberg