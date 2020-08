Um einen Anreiz für Unternehmensinvestitionen zu schaffen und damit die Wirtschaft zu beleben, wird für Investitionen ab 1. August 2020 eine „Investitionsprämie“ ins Leben gerufen.

Gefördert werden dabei materielle und immaterielle Neuinvestitionen des abnutzbaren Anlagevermögens, die in einer Betriebsstätte in Österreich durchgeführt werden. Achten Sie aber auf Ausnahmen!

Die Förderung erfolgt durch die Gewährung eines nicht rückzahlbaren Zuschusses in Höhe von 7% der Kosten, wobei Investitionen zwischen 5.000 und 50 Millionen Euro förderbar sind. Eine Verdoppelung auf 14% gibt es dann, wenn die Investition im Zusammenhang mit Digitalisierung, Ökologisierung oder Gesundheit/Life Science steht. Das Förderprogramm startet mit 01. September 2020, Anträge können bis 28. Februar 2021 gestellt werden. Antragsberechtigt sind nicht nur große Unternehmen sondern auch kleine Gewerbetreibende und Selbständige außerhalb der Wirtschaftskammer.

Unsere Tipp: Sofern Sie Fragen zur Auslegung einzelner Regelungen im „Investitionsprämiengesetz“ haben, sollten Sie die zum Gesetz ergangene Förderungsrichtlinie beachten. Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen und helfen Ihnen bei der Antragstellung.