Die FF Voitsberg wurde am Donnerstag, 23. Juli 2020 um 12:55 Uhr zu einer Tierrettung in die C.v.Hötzendorfstrasse in Voitsberg alarmiert.

Eine junge Katze hatte sich unter einem Mauervorsprung derart verfangen, dass sie sich weder nach vor noch zurückbewegen konnte.

Mit Spezialhandschuhen wurde das verängstigte und geschockte Tier von einem Feuerwehrmann aus der misslichen Situation befreit und zwecks Untersuchung in die Tierklinik nach Rosental verbracht.

Eingesetzt unter Einsatzleiter Daniel Traußnigg waren 5 Kameraden der FF Voitsberg.

Text: FF Voitsberg/Ninaus

Fotos: FF Voitsberg/Amberger