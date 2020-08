Ende August fand das Jugendcamp des ATUS Sadiki Bau in Bärnbach statt. Die Berg- und Naturwacht bereitete für die Kinder etwas ganz Besonderes vor.



BÄRNBACH. Die Verantwortlichen für das Jugendcamp, Markus Huber, Sebastian Weißenberger und Elmar Amreich, traten an den Bezirksleiter Claus Wieser heran, einen Tag für die Kinder zu gestalten. Am Vormittag ging es in den Stadtpark Bärnbach. Dort wurden die teilnehmenden Kinder in Gruppen aufgeteilt, an verschiedenen Stationen konnten sie dann viel Wissenswertes über Neophyten, Schlangen, Frösche, Eidechsen und Vögel lernen. Am Nachmittag ging es zurück zum Sportplatz, wo der dickste und der längste Baum der Welt spielerisch nachgestellt wurde.

Echte Schlangen und Eidechsen

Das Highlight folge danach: Claus Wieser holte Reptilienfachmann Peter Fauland von der Ortsgruppe Köflach mit seinen Reptilien auf den Sportplatz. Die Kinder konnten so in Berührung mit Schlangen, Schildkröten, Eidechsen und Fröschen kommen.

Bezirksleiter Claus Wieser unterstützten noch viele Mitglieder der Berg- und Naturwacht: OEL Peter Weiß, AW Alfred Schaffer, OEL Herbert Kröpfl, Schulungsreferent BW Josef Klug, Hugo und Egon Gallaun, AW Lisa Münzer, AW Erwin Pichler und BW Desiree Winterleitner.

"Wir möchten uns recht herzlich bei der Raiffeisenbank Lipizzanerheimat für die großartige Unterstützung bedanken", ergänzt Claus Wieser.