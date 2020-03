Die Mitarbeiter von Hagebau Vogl bauen in Modriach ein Gartenhaus auf.

EDELSCHROTT. Im Rahmen eines Gewinnspiels von Hagebau Vogl in Rosental wurde unter allen Kindergärten des Bezirks Voitsberg und Umgebung ein Gartenhaus im Wert von 699 Euro verlost. Die glücklichen Gewinner waren die Kinder des Kindergartens Modriach in der Gemeinde Edelschrott, sie bekommen das Gartenhaus von den Vogl-Mitarbeitern aufgebaut.