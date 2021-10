Mit 1. Oktober sind die Tourismusverbände Lipizzanerheimat und Steirische Rucksackdörfer Geschichte. Das Tourismusbüro in Köflach hat weiterhin geöffnet.

KÖFLACH. Am 4. November wird in der Grazer Messe die neue Tourismus-Kommission für die Region Graz gewählt. Inzwischen ist der Grazer Noch-Bürgermeister Siefried Nagl interimistischer Vorsitzender, die beiden Koordinatoren Dieter Hardt-Stremayr und Susanne Haubenhofer sind weiterhin im "Amt". Mit 1. Oktober erlosch die Existenz der beiden weststeirischen Verbände Lipizzanerheimat mit Obmann Adi Kern und Steirische Rucksackdörfer mit Obmann Bgm. Hans Schmid, beide gingen in die Region Graz auf.

Wahl am 4. November

Allerdings läuft der Tourismusbetrieb in der Köflacher Rathauspassage wie gewohnt weiter. Denn die beiden Koordinatoren hatten vorgeschlagen neben Köflach auch die Büro in Laßnitzhöhe, Premstätten und Frohnleiten vorerst fortzuführen, um quasi alle Himmelsrichtungen abzudecken. Hingegen gibt es die Büros in Deutschfeistritz, Semriach, Kalsdorf und Seiersberg nicht mehr. "Die Gäste sollen es nicht merken, dass wir eine touristische Umstrukturierung haben", erklärt Hardt-Stremayr. "Wer Informationen oder Unterlagen braucht, soll sie nach wie vor bekommen." Geht es nach den beiden Koordinatoren, soll diese Büro-Struktur auch nach dem 4. November beibehalten werden, aber nichts ist fix.

41 Kommissionsmitglieder

Die neue Tourismuskommission besteht aus 29 politischen Vertretern - jede Tourismusgemeinde der Region hat eine Stimme - und aus zwölf Wirtschaftsleuten. Wer in diese Kommission entsendet wird, darüber gibt es nicht nur im Bezirk Voitsberg noch ein Tauziehen. Ein heißer Kandidat ist der Voitsberger Vize-Bgm. und Gastronomie-Spartensprecher Manfred Prettenthaler. Auch bei den Gemeindevertretern heißt es nicht zwingend, dass dies der jeweilige Bürgermeister sein muss. Diese Kommission wählt dann ihren Vorsitzenden, den Vorsitzenden-Stellvertreter und den Finanzreferenten. War vor der Graz-Wahl fast fixiert, dass Siegfried Nagl den Vorsitz übernimmt, ist nach dem politischen Erdrutsch mit der KPÖ als Wahlsieger wieder alles offen. Hardt-Stremayr rechnet damit, dass es mehrere Wahllisten geben wird, um das neue Führungs-Trio zu küren. Der Vorsitzende schreibt dann den Posten eines Geschäftsführers bzw. einer Geschäftsführerin der neuen Tourismusregion aus.

Klar ist, dass Hardt-Stremayr nicht der neue Geschäftsführer der Region Graz wird, denn als Geschäftsführer der Graz-Tourismus und Marketing GmbH kann er nicht auch noch diesen Posten bekleiden. Gut möglich, dass Susanne Haubenhofer die Region Graz-Position übernimmt, sie ist zumindest eine heiße Kandidatin.