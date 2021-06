Ein 15-jähriger Mopedlenker kollidierte am Montag Nachmittag mit einem Pkw und wurde unbestimmten Grades verletzt.

BÄRNBACH. Gegen 16.30 Uhr war ein 15-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Voitsberg mit seinem Moped auf der Bocklochgrabenstraße in Hochtregist von Södingberg kommend in Richtung Afling unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er in einer abschüssigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 59-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg gelenkt wurde. Bei diesem Unfall wurde der 15-Jährige unbestimmten Grades verletzt.

Ins LHK Graz eingeliefert

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach wurde der Verletzte ins LKH Graz eingeliefert. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Die Feuerwehr Afling war im Einsatz und entfernte die beschädigten Fahrzeuge von der Straße.