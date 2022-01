Erwin Wabnegger, selbst ein Beatnik der weststeirischen Vergangenheit, präsentiert ein Buch über die Beatbegeisterung der 60er und 70er im Bezirk Voitsberg.

KÖFLACH. Das alte Beat-Fieber flammt in diesen Tagen im ehemaligen weststeirischen Kohlerevier wieder auf. "Schuld" ist Erwin Wabnegger, der mit "Liverpool-Feeling in der Provinz" einen literarischen Streifzug durch die weststeirische Beat-Szene der 60er- und 70er-Jahre zum Besten gibt. Die Voitsberger Buchhandlung Lesezeichen war vom Buch so begeistert, dass sie eine eigene Vitrine zu diesem Thema gestaltet und auch eine alte E-Gitarre hineinstellt.

Individuelle Erlebnisse

Wabnegger gestaltet diesen musikalischen Streifzug aus einer sehr individuellen Perspektive, war - und ist mit seiner Revival-Band "Heart of Stone" - ein lebendiger Teil der weststeirischen Beat-Szene. Karin Schmidlechner, Grazer Universitätsprofessorin in Ruhe, würdigte im Vorwort das Bemühen Wabneggers, zu zeigen, dass vor mehr als 50 Jahren sich die Entstehung der jungendkulturellen Bewegungen nicht nur auf den urbanen Raum beschränkten, sondern auch in den Provinzstädten wie Köflach, Bärnbach und Voitsberg ihre Blüten trieben. Uns so spannt Wabnegger auf 111 Seiten einen Bogen von seiner ersten Schulband "Half Crown Piece" bis zu zur Band "Heart of Stone", die seit einigen Jahren die alten Rhythmen wieder live zum Leben erweckt.

Eingebettet in die sehr persönlichen Schilderungen sind Augen- und Ohrenzeugenberichte von weiteren weststeirischen Musikern und Größen dieser ehemaligen Szene, die immer wieder sehr zum Schmunzeln anregen. Die älteren Semester der Leserschaft werden allerdings immer wieder feuchte Augen bekommen, denn es ist schon sehr authentisch, was Wabnegger hier beschreibt.

Hochblüte bis 1972

Und so taucht man ein in die Zeit zwischen 1965 und 1972, als die Beat-Rhythmen die Weststeiermark erreichten, ja eroberten. Das vorerst rudimente Equipment wird ebenso genau beschrieben wie die ersten Auftritte der verschiedensten Bands in Gasthäusern wie Slabnik, Café Hofbauer, Lorber, Pock oder Location wie das Volksheim Köflach, das Volksheim Voitsberg, der Festsaal Rosental und auf der Burgruine Obervoitsberg. Ganz genau beschrieben werden auch einige Bandwettbewerbe, die "wie Schwammerl aus dem Boden schossen".

Und so war 1968 die Beatwelle auf dem Höhepunkt. Jedes Wochenende gab es in den Volksheimen Köflach, Voitsberg und Rosental eine Veranstaltung mit regelrechten Phongewitter. Der 5-Uhr-Tee im Gasthaus Slabnik mit den "Chokers" hatte Kultstatus. Bei einem Bandwettbewerb in Voitsberg traten neben Wabneggers "Half Crown Piece" auch noch eine namens "The Who", "Bee Burns" oder "The Team". Weitere Bands tauchten auf wie "Happy Sounds" oder "Heart of Stone" von Gottfried Begusch, der jetzt Leader der "Austro Stones" ist, "Sound Nice" oder "The Starfighters". Wabnegger war dann Mitglied des Rocktrios "In Tyrannos", das bis Ende Dezember 1972 Auftritte, darunter auch in Graz, hatte.

Das Buch von Erwin Wabnegger ist in den weststeirischen Buchhandlungen ebenso erhältlich wie bei Amazon und Morawa.

