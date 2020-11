Hoffnung für die Anrainer an der Gaberl-Straße.

MARIA LANKOWITZ. Seit Jahren kämpft das Land Steiermark um rechtskonforme Lösungen für Lkw-Winterfahrverbote. Im letzten Jahr wurde bereits ein Anhörungsverfahren über das Alpl auf der B72 und das Gaberl auf der B77 durchgeführt. Jetzt schlägt das Land Steiermark auf Initiative von LH-Stv. Anton Lang einen einzigartigen Weg ein, denn es wird auf beiden Straßen ein Pilotprojekt zu Winterfahrverboten gestartet.

Die Abteilung 16 arbeitete mit dem Verfassungsdienst des Landes zwei innovative Verordnungssentwürfe aus, wonach das jeweilige Winterfahrverbot nur bei winterlichen Fahrverhältnissen zum Tragen kommt. "Seit meinem Amtsantritt als Verkehrsreferent werde ich immer wieder mit Berichten zu Unfällen mit Lkws auf winterlichen Straßen und dem dringenden Wunsch der Bevölkerung, seitens der Landesregierung Maßnahmen dagegen zu ergreifen, konfrontiert. Besonders in den Wintermonaten ergeben sich oft sehr gefährliche Situationen. Mit den nun vorliegenden Verordnungen können wir die Verkehrssicherheit deutlich erhöhen."

Von 1. November bis 15. April

Mit der Verordnung für die B 72 und die B 77 wird für die Zeit von 1. November bis 15. April eines jeden Jahres ein Winterfahrverbot für Lkw mit über 7,5 t Gesamtgewicht erlassen, sofern winterliche Fahrverhältnisse vorliegen. Besonders Lkw bleiben bei Schnee oder Eis aufgrund der ungünstigen Gewichtsverteilung selbst mit angelegten Schneeketten immer wieder hängen. Wie bei Kettenpflichten und Straßensperren werden die Lkw-Fahrer rechtzeitig bei Umkehrmöglichten und Ausweichstellen informiert. "In dieser Woche gehen die dementsprechenden Verordnungen für zwei Wochen in Begutachtung", betont Lang. Die Verordnung muss nach der Begutachtung von der Steiermärkischen Landesregierung beschlossen werden, um letztlich wirksam werden zu können.

Auch hinsichtlich ganzjähriger Lkw-Fahrverbote lässt das Land Steiermark keine Möglichkeit unversucht. "Wir werden daher weiterhin auf eine Änderung der StVO pochen, die allerdings nur in Wien von der zuständigen Ministerin veranlasst werden kann.", so Lang. Erst kürzlich wurde bei der Landesverkehrsreferentenkonferenz ein diesbezüglicher Antrag einstimmig angenommen. Dies verdeutlicht einmal mehr, dass es sich dabei um eine bundesweite Problematik handelt, vor der sich der Bund nicht mehr verschließen kann.