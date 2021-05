Die "BiO-Bildung im Ort“ startet in Voitsberg neu durch.

VOITSBERG. Nach einer pandemiebedingten Unterbrechung ist es nun endlich so weit: Die Stadtgemeinde Voitsberg plant in Kooperation mit dem Verein "akzente" die nächsten Bildungsangebote im Rahmen von "BiO-Bildung im Ort". Ende Juni ist unter Einhaltung der aktuell geltenden Covid-19-Bestimmungen ein erstes Treffen mit Vereinsobleuten, Verantwortlichen von ortsansässigen Organisationen und interessierten Privatpersonen in den Stadtsälen Voitsberg geplant. In diesem Rahmen wird das Programm für den Herbst 2021 entwickelt. Die für alle Voitsbergerinnen und Voitsberger kostenlosen Kurse, Vorträge und Diskussionsrunden werden im "Lokalen Lernknotenpunkt" der Stadtbücherei Voitsberg stattfinden.

Nah an der Bevölkerung

"Die Themen zu diesen Angeboten entwickeln wir gemeinsam mit Verantwortlichen aus Vereinen, Organisationen oder auch engagierten Privatpersonen. Damit sind wir nah an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bevölkerung dran", meint Astrid Kniendl, die bei "akzente" für das Projekt verantwortlich ist.

In vier anderen Gemeinden des Bezirks gibt es diese Lernknotenpunkte schon seit vier Jahren. Über 1.700 Teilnahmen konnten dort verzeichnet werden. Besonders die Kurse und Workshops für Seniorinnen und Senioren im Bereich digitale Medien (Umgang mit Tablet und Smartphone, E-Banking, Ahnenforschung online, Fotobuch gestalten etc.) kamen gut an. Aber auch Veranstaltungen zu Gesundheitsthemen (Leben mit Demenz, Gesundheit im Alter, Patientenverfügung etc.) und Angebote, die ein generationenübergreifendes Miteinander fördern, stoßen auf großes Interesse.

Finanziert wird das Projekt BiO-Bildung im Ort aus Mitteln des Regionalressorts, sowie der Abteilung Bildung und Gesellschaft des Landes Steiermark.

Infos und Auskünfte:

Stadtgemeinde Voitsberg: Christine Hemmer (0664/63 42 707) oder Thomas Mayer (03142/ 22170 – 212)

akzente-Büro Voitsberg: 03142/ 93 030, office@akzente.or.at, www.akzente.or.at