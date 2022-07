Am Sonntag Vormittag landete in Voitsberg der Rettungshubschrauber. Aufgrund eines medizinischen Notfalls eines 20-Jährigen alarmierten das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und die Polizei den Hubschrauber. In Ligist wurde ein führerloser Pkw aus einem Bach geborgen.

VOITSBERG/LIGIST. Am Sonntag Vormittag - weniger Stunden nach Ende des Voitsberger Stadtfest - hörten die Bewohnerinnen und Bewohner das Knattern des Rettungshubschraubers über der Stadt Voitsberg. Aufgrund eines medizinischen Notfalls bei einem 20-Jährigen hatten das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und die Polizei den Rettungshubschrauber alarmiert.

Führerloses Fahrzeug

Tags zuvor hatte die FF Ligist einen kuriosen Einsatz. Ein führerloser Pkw war aufgrund ungeklärter Ursache über eine Böschung und dann in einen Bach. Er lag seitlich im Bachbett und musste von der FF Ligist mittels Hebetraverse und des Krans des "Schweren Rüstfahrzeugs" wieder auf die Straße gehoben werden.

Mittels Hebetraverse und Feuerwehrkran wurde das Fahrzeug geborgen.

Foto: FF Ligist

hochgeladen von Harald Almer

