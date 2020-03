Mag. Christine Schober begann im Jahr 2004 in der Steuerberatungskanzlei in Köflach als Berufsanwärterin. Im Jahr 2006 legte sie erfolgreich die Steuerberatungsprüfung ab. 2019 wurde sie zur Prokuristin ernannt.

Diesen Karrieresprung konnte sie durch ihren Einsatz, ständige fachliche Weiterbildung und ihr großes Know-how im Bereich Steuerwesen erreichen. Diese Position verlangt aber auch Menschenkenntnis und die Fähigkeit Mitarbeiter zu führen. Auch das sind ihre Stärken. Vor allem aber zeigt sie uns, dass man Karriere und Familie gemeinsam bewältigen kann. Sie ist glückliche Mutter von zwei Mädchen und seit 2014 verheiratet.

Voraussetzung ist gute Planung, diese braucht man im privaten wie im betrieblichen Bereich. So unterstützt sie in der Steuerberatung Gaedke & Angeringer ihre Klienten in deren Plänen und ist mit fachlichem Know-how und kompetenter, persönlicher Beratung ein verlässlicher Partner. Die Kanzlei betreut Unternehmen und Institutionen jeder Rechtsform aus allen Wirtschaftszweigen mit Wissen, das am letzten Stand ist.