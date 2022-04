Die FF Ligist und die FF Hallersdorf löschten am Dietenberg am Dienstag einen Hecken- und Misthaufenbrand.

LIGIST. Am Dienstag Nachmittag wurden die Feuerwehren Ligist und Hallersdorf zu einem Heckenbrand am Dietenberg in der Gemeinde Ligist alarmiert. Schon bei der Anfahrt vom Rüsthaus in Ligist bemerkten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung. Am Einsatzort wurde ein Hecken- und Misthaufenbrand festgestellt.

Löschen mit Gartenschlauch

Ein Nachbar versuchte bereits mit seinem Gartenschlauch eine Ausbreitung des Brandes so gut wie möglich zu verhindern und konnte so das Brandgeschehen entscheidend verzögern. Die Feuerwehren löschten das Feuer mit zwei Hochdruckrohren. Mit der Wärmebildkamera und mit Schanzwerkzeug wurden Glutnester gesucht und nachgelöscht. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die beiden Feuerwehren beendet. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren Hallersdorf und Ligist löschten eine Stunde lang den Brand am Dietenberg.

Foto: FF Ligist

