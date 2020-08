Ein neues Tattoostudio mit dem Namen "Blackdreamtattoo" eröffnet direkt am Voitsberger Hauptplatz.

VOITSBERG. Der kreative Kopf hinter diesem Vorhaben ist Franz Steinlechner. Der 25-jährige Grazer hat bereits im November 2019 sein erstes Tattoostudio in der Schönaugasse in Graz eröffnet. Jetzt zieht es den Tattookünstler in den Bezirk. "Ich habe mit 18 Jahren diese Umgebung kennengelernt und mir gefällt es hier sehr, ich fühle mich mit Voitsberg verbunden. Außerdem möchte ich den Hauptplatz beleben und für die junge Bevölkerung etwas tun, um sie im Bezirk zu behalten", so Steinlechner. Erst vor drei Wochen begannen die Umbauarbeiten in den Räumlichkeiten am Hauptplatz 49, direkt gegenüber vom Nussi.

Steinlechner selbst tätowiert bereits seit acht Jahren, hat bei renommierten Tattookünstlern gelernt und gearbeitet, besitzt zahlreiche Zertifikate und ist stets auf dem neuesten Stand. "Bei uns wird zum Beispiel sogar mit Photoshop gezeichnet." Neben ihm werden zwei weitere Tattookünstlerinnen das Team vervollständigen. Auf 70 m2 können drei Kunden auf den Tattoostühlen Platz nehmen, einer davon befindet sich in einem separaten Bereich, in dem Tattoos an intimen Stellen, beispielweise an den Rippen, gestochen werden.

Wohnzimmerflair

Der Stil der Ausstattung geht in die Richtung moderner Barrock und Jugendstil. Die Wände werden eher dunkel gestrichen, viele Spiegel und Bilder runden die Erscheinung ab. "Meine Kunden sollen sich hier wohl fühlen. Wir werden auch noch eine Sitzecke installieren, um mögliche Wartezeiten so angenehm wie möglich zu gestalten." Auf einer der Wände ist der Spruch "Veni, vidi, vici" („Ich kam, ich sah, ich siegte“) zu lesen. "Nach diesem Leitsatz arbeite und lebe ich, der darf natürlich in meinem neuen Studio nicht fehlen."

Hygiene wird bei Blackdreamtattoo ebenfalls sehr groß geschrieben: "Die Hygienestandards sind bei uns immer sehr hoch, das steht bei mir an erster Stelle", betont Steinlechner.

Am 1. September will Steinlechner sein neues Tattoostudio eröffnen, bis dahin wird auf Hochtouren gearbeitet. Wer sich Eindrücke seiner Arbeiten holen will, findet auf der Facebook-Seite einige Fotos. Termine können unter 0664/1086146 ausgemacht werden. Weitere Fotos folgen kurz vor der Eröffnung.