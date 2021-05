Schwerer Unfall in Voitsberg. Ein Motorradfahrer stieß in Krems am Montag Nachmittag gegen einen Pkw und wurde schwer verletzt.

VOITSBERG. Die FF Voitsberg und die FF Krems wurden am Montag knapp vor 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Grazer Vorstadt alarmiert. Ein Motorradfahrer kam auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen einen Pkw. Mittels WLF-Kran wurde der schwer beschädigte Pkw geborgen und abtransportiert. Der Rettungshubschrauber musste in Voitsberg landen und flog den schwerverletzten Motorradfahrer nach Graz. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.