An der Seite der Wiener Vollblutschauspielerin Brigitte Rössl wirkt Andreas Ortner in "Crook" in einer Hauptrolle mit.

SÖDING-ST. JOHANN. In den letzten Wochen und Monaten war der Södinger Andreas Ortner an den Wochenenden immer wieder in Linz, Freistadt und Unterwald bei Windhaag anzutreffen. Es standen aber keine Erholungsurlaube auf dem Programm, sondern die Dreharbeiten für das neue Sci-Fi-Abenteuer von Künstler und Regisseur Helmut Steinecker. An der Linzer Kunstuni sorgte der Filmdreh sogar ungewollt für zahlreichen Gesprächsstoff. "Dies ist aber eine andere Geschichte und wird derzeit nur im privaten Rahmen weitergegeben", wehrt Andreas Ortner weitere Fragen ab.

Energiekrise und KI

Die Idee zum Film kam Helmut Steinecker bei einem "Artist in Residence-Programm" in Krumau. In dieser Zeit wurden zahlreiche Notizen und Charaktere rund um Energiekreise und Künstliche Intelligenz sowie das Reisen durch Portale zu einem aufregenden Sci-Fi-Drehbuch zusammengefügt.

Begonnen wurde mit den Dreharbeiten im Oktober dieses Jahres, welche in den nächsten Tagen ihren Abschluss finden. gedreht wurde vorwiegend in Unterwald (Windhaag bei Freistadt) und an der Linzer Kunstuni. Der Cast für diesen 45-minütigen Pilot-Film kann sich sehen lassen.

Mit Brigitte Rössl

Die Hauptrollen übernehmen die Wiener Vollblut-Schauspielerin Brigitte Rössl (Soko Donau, Soko München, Trautmann) als bodenständige und besorgte Frau und Mutter Beate. Ihr Schauspiel-Debüt gab sie an der Seite von Klaus Maria Brandauer in "Jedermanns Fest". An ihrer Seite spielt Andreas Ortner, der in der Steiermark durch zahlreiche Auftritte in TV und Kino (die Bergretter, Lena Lorenz, Sisi und die Anarchisten) bekannt ist, als Mann und Vater Robert. Zuletzt stand er auch für eine Nahaufnahme beim neuen Ruzowitzky-Kinofilm vor der Kamera und dreht an einer eigenen Miniserie mit dem Namen "Whiskey & Scotch".

Weitere Schauspieler sind Sofia Friedinger und Carla Spendel. Aus der Linzer und Welser Szene stammen Hannes Eidenberger, Simon Salzinger, Manfred Fuchs und Severin Schrittwieser. Die Band "Little hole filled" bekam einen Gastauftritt, Regisseur Helmut Steinecker wirkt in Quentin Tarantino-Manier, mit einem kurzen Gastauftritt bei diesem Werk mit.

Die Fertigstellung des Films steht für Mitte 2020 im Raum. Angedacht ist die Vorführung bei Filmfestivals und per Streamingdienst. Ortner selbst ist in den letzten Jahren immer öfters durch kurze Auftritte in Film und Fernsehen zu sehen und feiert dieses bzw. kommendes Jahr auch mit dem Namen "Ortner" und seinem Unternehmen #ImmofitYourLife Ortner KG im Immobilien- und Marketingbereich sein 20-jähriges Jubiläum.