Am 25.07.2020 trainierten die vier Mitglieder der MRAS-Einheit der FF Hirschegg an der Staumauer des Speicherkraftwerkes Pack. Dabei wurden verschiedenste Einsatzszenarien simuliert.

Beginnend von einfachen Abseiltechniken über die Befreiung einer im Seil verunglückten Person beinhaltete das Übungsspektrum auch die Rettung eines Verletzten mittels Schleifkorbtrage.

Die Höhe der Staumauer im Übungsabschnitt belief sich auf 25 Meter.

„Ein großer Dank dem Energieerzeuger Verbund, der uns durch die Bereitstellung solcher Kraftwerksanlagen beste Trainingsmöglichkeiten anbietet“, so HBI Franz Guggi der FF Hirschegg.

Text und Fotos: FF Hirschegg