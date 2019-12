Nach mehr als 100 Veranstaltungen erfolgt jetzt das Aus.

ROSENTAL. Wirklich schade drum! Kurz vor Jahresende schließt die kultige Veranstaltungslocation "The Box" in Rosental. In zweieinhalb Jahren präsentierte das Team rund um die "Masterminds" Alfred Jarema und Stefan Waltensdorfer mehr als 100 Veranstaltungen mit Musik, Zauberer, Schauspiel und Literatur, auch für private Feiern war "The Box" immer wieder Schauplatz.

"Wir, Alfred, Mike und Waldi, möchten uns recht herzlich bei allen Künstlern bedanken, die die Idee ,Box' mitgetragen haben. Ein Danke auch an all jene, die uns immer wieder mit helfenden Händen zur Seite gestanden sind und natürlich ein großes Danke an euch, unsere Gäste, dass ihr mit uns diese sensationellen Musik- und Schauspieldarbietungen genossen habt", postete Stefan Waltensdorfer am Sonntag.

Vorbild "bluegarage"

Die Grundidee war - ähnlich der "bluegarage" in Frauental - in Rosental ein Lokal für vor allem einheimische Kulturschaffende zu bieten und dafür wurde auch die Logistik in Form von einer Bühne, Equipment und einer Bar geschaffen. Mit dem Aus von "The Box" ist die Weststeiermark um eine coole Location ärmer.