Die Sanierungsarbeiten am A2-Zubringer Mooskirchen liegen voll im Plan. Das unsichere Wetter bereitet der Asfinag einiges Kopfzerbrechen.

MOOSKIRCHEN. Knapp fast die Hälfte der Bauzeit für den Zubringer Mooskirchen sind um und die Asfinag liegt voll im Zeitplan. "Das freut mich persönlich, da vor allem das Wetter uns oftmals Kopfzerbrechen bereitet", erklärt Markus Bratschko, Leiter der Autobahnmeisterei Unterwald. "Immer wieder zogen zuletzt Gewitterwolken auf, während der Aushubarbeiten hat es mehrmals ordentlich geschüttet." Der Bereich ist von Grund auf sehr feucht und die Baufirma arbeitete hier sehr professionell, indem sie aufgrund der Witterung rasch handelte. "Der Unterbau musste wegen des feuchten Bodens verstärkt werden. Das hieß, wir mussten tiefer graben, um hier einen geeigneten Untergrund für die Verbreiterung der Abfahrt aus Graz kommend zu schaffen."

Wichtige Änderung im Zeitplan

Im Großen und Ganzen werden die Aushubarbeiten am Mittwpoch abgeschlossen sein. Damit sind die Vorbereitungen für die Asphaltierungsarbeiten dann abgeschlossen, die am 27. Juli gestartet werden. Dabei kommt es zu einer Änderung der Totalsperre des Zubringers. "Ursprünglich war geplant, dass am 30. Und 31. Juli der Zubringer komplett gesperrt wird, um vor allem die abschließenden Arbeiten, die Markierungsarbeiten bzw. das Fräsen der Rumpelstreifen am Mittelstreifen durchführen zu können", so Bratschko. "Aufgrund der sehr unsicheren Wetterlage für die kommenden Tage bzw. der nächsten Woche haben wir am Dienstag entschieden, einen Tag mehr den Zubringer komplett zu sperren, um uns einen Puffer zu schaffen, sollte es der Wettergott während der Markierungsarbeiten nicht gut mit uns meinen."

Neue Verkehrszeichen

Weiters werden neue Verkehrszeichen aufgestellt (Geschwindigkeitstrichter 100/80/60 zum Kreisverkehr hin) und auch alte Verkehrszeichen, welche schon Bestand waren, werden kontrolliert und zwar so, dass alle per GPS vermessen werden, damit diese dann der neuen Verordnung für den Zubringer, die nach Fertigstellung spätestens am 3. August in Kraft tritt, auch ihre Gültigkeit haben. Während dieser Totalsperre werden auch alle Erhaltungstätigkeiten wie Mähen, Reinigen der Brücken sowie die Entwässerung finalisiert. Während dieser drei Tagen wird der Verkehr in beiden Richtungen über die Anschlussstellen Steinberg bzw. Lieboch umgeleitet.