Hannes Pagger und sein Team vom Circus Minelly erfüllten insgesamt 26 Kindern den Traum, kleine Stars in der großen Manege zu sein.

BÄRNBACH. In den zwei Ferienwochen wurden die jungen Teilnehmer zu kleinen Artisten. Nachdem sich die Kinder die Disziplinen aussuchten - zur Auswahl standen Jonglage, Akrobatik, Balanceakt, Clown Luftakrobatik, Hula Hoop und vieles mehr - wurde an drei Tagen geprobt und trainiert. "Wir hatten so viele talentierte Kinder dabei, die mit großer Begeisterung für die Galavorstellung am letzten Tag trainiert", freut ich Zirkusdirektor Hannes Pagger. Er und sein Team, darunter Merith Seibert, Vanessa Zupanc, Stefanie Köppel, Jana Schriebl, Lilly Zöhrer und Lion Schlögl, studierten mit viel Geduld und Liebe die Performance ein. Bei der Galaveranstaltung zeigten sie ihr Können vor den Verwandten, Freunden und Vertretern der Stadtgemeinde Bärnbach.

Die talentierten Teilnehmer zeigten ihr Können.

Fixe Termine im nächsten Jahr

Das Team von "FreiZeit" in Rosental brachte den Nachwuchsartisten jeden Tag ein 3-Gänge-Menü, um gestärkt durch den Tag zu kommen. "Ich möchte mich recht herzlich beim FreiZeit-Team für die Verpflegung und bei der Stadtgemeinde Bärnbach bedanken, die uns den Strom, das Wasser und den Platz zur Verfügung gestellt hat. Meiner ganzen Familie bin ich ebenfalls sehr dankbar", so Pagger.

Im nächsten Jahr findet der Feriencircus Minelly in den letzten zwei Juli-Wochen wieder statt. "Vielleicht wird es sogar eine dritte Ferienwoche geben."

Die kleinen Stars in der großen Manege