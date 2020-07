Über den Großraum Voitsberg ging am Donnerstag, 23. Juli 2020 in den frühen Abendstunden ein gewaltiges Unwetter mit Sturm, Hagel und Starkregen nieder.

Die FF Voitsberg hatte einige Einsätze abzuarbeiten. Unter anderem fielen bei der BH Absperrgitter um. Diese wurden aufgestellt und der Bereich auch für Fußgänger gesperrt.

In der Roseggergasse wurde ein Keller überflutet und trockengelegt.

Die FF Rosental forderte das WLF mit Greifer an, um eine Verklausung zu beseitigen.

20 Kameraden standen über Stunden im Einsatz.

Text: FF Voitsberg/Ninaus

Fotos: FF Voitsberg/Ninaus, Wolf, Sorger R.