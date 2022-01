Praxisnahe Ausbildung am Puls der Zeit. Nachhaltigkeits- und Innovationsmanagement, 3D-Druck, ERP-Systeme, Design Thinking und Projektmanagement: Das sind nur einige der Inhalte, mit welchen die Industrial Business HAK in Voitsberg punkten kann.

VOITSBERG. Gemeinsam mit Industriepartnern setzen die Jugendlichen in der steiermarkweit einzigartigen Industrial Business HAK in Voitsberg Projekte um und lernen bei Exkursionen und Praktika Industriebetriebe hautnah kennen. Über Erasmus+ kann im Zuge eines Praktikums wertvolle Auslandserfahrung gesammelt werden. Apropos Ausland: Zugunsten einer Vertiefung in der internationalen Wirtschaftssprache Englisch wird im Schulzweig Industrial Business auf eine zweite lebende Fremdsprache verzichtet.

Berufsfelder der Zukunft

Ziel der Industrial Business HAK ist es, Karrierewege in die Berufsfelder der Zukunft zu ebnen: "Die Mischung aus der bewährten Doppelqualifikation mit Berufsausbildung und Matura wird bei uns ergänzt um eine optimale Vorbereitung auf eine digitalisierte Arbeitswelt. Daher sind unsere Absolventinnen und Absolventen gefragte Fachkräfte – gleichzeitig steht aber auch ein weiterer universitärer Bildungsweg offen", erläutert Direktorin Monika Gruber.

3D-Druck und Bring-your-own-Device

Ab dem zweiten Jahrgang sind Kreativität und Neugierde gefragt, wenn sich die Schüler:innen im schuleigenen Innovationslabor "Start Up Space" mit Zukunftstechnologien wie 3D-Druck auseinandersetzen. Ab dem dritten Jahrgang wird das Gelernte schließlich anhand einer ersten eigenen Unternehmensgründung in Form einer "Junior Company" in die Praxis umgesetzt. Auch die Vorbereitung auf eine digitalisierte Arbeitswelt wird großgeschrieben:

"Unsere Schülerinnen und Schüler erlernen den Umgang mit mehreren Enterprise-Ressource-Planning-Systemen, unter anderem SAP. Das ist für die Jugendlichen ein immenser Vorteil bei Bewerbungen", bestätigt Gruber. Ebenfalls erfolgt über alle fünf Schuljahre hinweg eine Vertiefung in Technologiemanagement, welche Inhalte wie Programmierung, Webentwicklung und E-Marketing umfasst. Hierfür wird auch auf Bring-your-own-Device gesetzt, d.h. die Schüler/innen können eigene Laptops im Unterricht einsetzen.

