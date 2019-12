Die steirische Volksmusikfamilie trauert. Legende Ewald Münzer ist tot.

WEIZ. Im 76. Lebensjahr ist Ewald Münzer am Freitag, dem 27. Dezember, in Weiz im Kreise seiner Familie verstorben. Ewald Münzer,1944 in Maria Lankowitz geboren, widmete sich schon in frühen Jahren seiner Leidenschaft für die Volksmusik, wobei er mit dem „Original Ligister Trio“ weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurde. Er war Träger des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark sowie der Ehrennadel der Marktgemeinde Ligist.

Beliebtester Auftritt im Musikantenstadl

Im Rahmen des ersten ORF-Musikantenstadls 1981 gab Münzer gemeinsam mit dessen Freund Hias Mayer den Titel „Übern Laurenziberg“ zum Besten – im Rahmen des 30-jährigen Sendungsjubiläums wurde der Auftritt vom TV-Publikum zum beliebtesten im ORF-Musikantstadl gewählt; auch zahlreiche Gold- und Platin-Schallplatten ehrten den Musiker.

In den 1990er Jahren gründete der gelernte Betriebselektriker Münzer den Vorläufer der heute 250 Mitarbeiter umfassenden Münzer-Gruppe, deren Fokus der Produktion alternativer Kraftstoffe gilt.

Münzer hatte die Leitung mit Antritt seines Ruhestands an seine Söhne Michael und Ewald-Marco Münzer übergeben, war jedoch als Gründer bis zuletzt eng mit dem Unternehmen verbunden, wie es in einer Firmenaussendung heißt: „Die Familie Münzer trauert um Ihren geliebten Ehemann, Vater und Großvater. Das Unternehmen verliert ihren großartigen Gründer und Vordenker. Wir werden Dich nie vergessen!“