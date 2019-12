Turniersieg ohne Satzverlust bei der Schülerliga für die Krottendorfer.

KROTTENDORF-GAISFELD. Dass Volleyball an der NMS Krottendorf-Gaisfeld einen hohen Stellenwert hat, ist kein Geheimnis mehr, nehmen doch an die knapp 60 Kinder am Volleyballtraining der Schule teil.

Im heurigen Vorrundenturnier der Sparkassen Volleyball-Schülerliga Mitte Dezember schenkte die NMS Krottendorf-Gaisfeld keinen einzigen Satz her und konnte somit die NMS Bärnbach und das BG/BRG Leibnitz in diesem ersten Heimturnier klar bezwingen. Die jungen Damen und der Trainer waren sichtlich erfreut über diesen großen Erfolg zum Saisonauftakt.

Ein herzliches Dankeschön an Schiedsrichter Hans Bergmann, an Gertrude Vötsch, die uns mit ihrem Besuch unterstützte und natürlich an Direktorin Renate Ofner-Rucker, die das Turnier ermöglichte und auch die Siegerehrung moderierte. Mit Spannung werden die nächsten Spiele erwartet.