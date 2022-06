Wetter für Voitsberg

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Mittwoch, den 29. Juni: Leichter Regen möglich in der Nacht

In Voitsberg ist heute regnerisches Wetter im Bezirk zu erwarten. Die Temperaturhöchstwerte liegen heute bei 29°C, die tiefsten Temperaturen bei 18°C. Die Höchsttemperatur ist für 17:12 Uhr prognostiziert. Den ganzen Tag über rechnet man mit bewölktem Wetter. Eine drückende Luft erwartet uns heute. Heute erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Donnerstag, den 30. Juni: Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt

Wie schon am Tag zuvor ist es in Voitsberg wieder den ganzen Tag über regnerisch. Die Höchstwerte liegen morgen bei 28°C, die Tiefstwerte bei 17°C. Das Thermometer misst um 14:54 Uhr die Höchsttemperatur. Die Sonne sucht man morgen vergebens. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begleitet uns im Laufe des Tages. Ansonsten ist lediglich eine leichte Brise zu erwarten. Darüber hinaus wird ein UV-Index von 6 im Bezirk erwartet. Dieser ist als hoch einzustufen. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Freitag, den 01. Juli: Regen am Abend

Wie gestern ist es in Voitsberg wieder den ganzen Tag über regnerisch. Übermorgen starten wir mit einem Sonnaufgang um 5:09 Uhr in den Tag, während es ab 20:59 Uhr dunkel wird. Überdies müssen wir mit extrem heißen Temperaturen rechnen. Es ist mit Temperaturhöchstwerten von 31°C und Tiefstwerten von 17°C zu rechnen. In Voitsberg ist es um 15:40 Uhr am wärmsten. Die Luft ist feucht und schwül. Übermorgen erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.