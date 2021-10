Die Stadtwerke Köflach investieren 2,25 Millionen Euro in Hauptwasser- und Hausanschlussleitungen.

KÖFLACH. "Vor zweieinhalb Jahren stand Pichling auf dem Plan, jetzt ist Köflach dran", erzählt Stadtwerke-Direktor Ernst Knes. "Die Zukunft liegt nicht nur im Erschließen neuer Quellen und Brunnen, sondern auch in der Nachhaltigkeit und Sanierung. Deshalb nehmen wir in Köflach bis 2024 in der Stadtwerkegasse, Schulstraße, Judenburgerstraße, Alleestraße und Kärnterstraße nicht 'nur' die Sanierungen der Trinkwasserleitungen vor, sondern pflanzen Bäume, errichten neue Parkplätze und erweitern den Breitbandausbau. Denn wenn wir schon einmal aufgraben, dann tun wir alles, was wir können", schmunzelt Knes.

Auch der Köflacher Bürgermeister Helmut Linhart ist von der Arbeit der Stadtwerke begeistert und weißt auf die Wichtigkeit von Trinkwasser hin. "Trinkwasser ist ausschlaggebend für ein gesundes Leben. Die Stadtwerke Köflach sind langjähriger und verlässlicher Partner in Sachen Wasserversorgung. Sie garantierten nicht nur, dass die Bevölkerung Zugang zum Trinkwasser hat, sondern auch die großen Firmen - wodurch wiederum Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden."

Sicher im Falle eines Blackouts

"Rund sechs Kilometer werden derzeit saniert, dazu gehören 155 Hausanschlüsse" sagt Wassermeister Franz Puffing und ergänzt: "Dabei werden die rund 70 Jahre alten Trinkwasserleitungen durch neue Leitungen ersetzt, die weitere 70 Jahre halten werden."

LR Johann Seitinger lobt das Team der Stadtwerke Köflach ebenfalls. "Zu den großen Zielen gehört die Sicherstellung des Trinkwassers - auch im Falle eines Blackouts. All diese Vorkehrungen und noch vieles mehr haben die Stadtwerke Köflach gemeinsam mit der Stadtgemeinde bereits getroffen." In Sachen Blackout sind die Stadtwerke Köflach nämlich Vorreiter - darauf ist auch der ORF Wien aufmerksam geworden. "Der ORF Wien hat sich sogar bei uns gemeldet und will eine Serie mit uns zum Thema Blackout drehen", so Knes.