Rosental – Wieder landete ein Pkw am Gleiskörper

Am Samstag, 21. Dezember 2019 um ca. 1 Uhr kam ein Pkw auf der Bundesstrasse zwischen Rosental und Köflach ins Schleudern, geriet auf den Gleiskörper der GKB und schlitterte noch 70 m diesen entlang ehe er zu stehen kam. Die zwei Fahrzeuginsassen konnten unverletzt das Fahrzeug verlassen.

Die alarmierte FF Rosental sicherte die Unfallstelle ab und baute einen Brandschutz auf. Zwecks Bergung des beschädigten Fahrzeuges wurde das WLF-Kran der FF Voitsberg vom Einsatzleiter nachalarmiert.

Am Unfallauto traten Betriebsmittel aus welche gebunden wurden. Das Fahrzeug wurde auf einem gesicherten Platz abgestellt.

Die polizeilichen Erhebungen ergaben, dass der Lenker alkoholisiert war.

Eingesetzt unter Einsatzleiter Franz Sommer (FF Rosental) waren die Feuerwehren Rosental und Voitsberg mit insgesamt 13 Einsatzkräften. Die Polizei war mit zwei Streifen und vier Beamte im Einsatz.

Zwecks Kontrolle des Gleiskörpers wurde der diensthabende Journaldienst der GKB verständigt, welcher diesen kontrollierte.

Text und Fotos: Walter Ninaus, FF Voitsberg