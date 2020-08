Das beliebte Mooskirchner Winzerfest 2020 muss in diesem Jahr leider abgesagt werden.

MOOSKIRCHEN. Die Mooskirchner Weinbauern und Edelbrand-Betriebe, Bauer-Prall, Bäuchel-Finz, Hochstrasser und Zweiger haben gemeinsam mit dem Bgm. Engelbert Huber nach reiflicher Überlegung entschieden, das Mooskirchner Winzerfest 2020 nicht durchzuführen. Als Termin war der 27. September eingeplant.

"Die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher sowie der Veranstalter muss im Vordergrund stehen. Derzeit gültige und eventuell noch kommende Schutzmaßnahmen können in der derzeitigen Situation auch auf öffentlichen Plätzen im Markt Mooskirchen nicht eingehalten werden", sind sich alle Beteiligten einig. "Wir versuchen jedoch, eine 'abgespeckte' Alternative anzubieten." Eventuell in der Form, dass zum "Mooskirchner Erntedank 2020" auf die Höfe der Weinbau- und Edelbrandbetriebe unter dem Motto "offene Kellertür" für einige Stunden an einem Oktober-Sonntag im Zusammenwirken mit örtlicher Bauernschaft und bei musikalischer Begleitung geladen werden kann. Näheres dazu wird noch bekannt gegeben.