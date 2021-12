Am Montag wurde die FF Krems zu einer Fahrzeugbergung in den Kremser Reihen in Fahrtrichtung Voitsberg alarmiert.

VOITSBERG. Kurioser Unfall in den Kremser Reihen in Fahrtrichtung Voitsberg. Ein Wohnmobil war von der Fahrbahn abgekommen, der Lenker konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Bankett befreien. Die FF Krems wurde alarmiert, um die Unfallstelle abzusichern und das Wohnmobil wieder flott zu machen.

Keine Verletzten

Mittels eines Feuerwehrkrans wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn gebracht, der Lenker konnte seine Fahrt fortsetzen. Das Auto wurde nicht beschädigt, es gab keine Verletzten.

Das war vor Kurzem der letzte Unfall in den Kremser Reihen:

Fahrzeug krachte gegen eine Felswand