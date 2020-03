Nach dem Motto "Erfolg wird größer, wenn frau ihn teilt" beschreiten Unternehmerinnen und Landwirtinnen des Bezirks Voitsberg seit 2019 einen neuen Weg - vom Vernetzen zum kooperativen, regionalen FrauenWirtschaften.

Aus unterschiedlichsten Branchen kommen selbständig erwerbstätige Frauen aus der Region zusammen, um in gemeinsamen Veranstaltungen in der Region auf sich aufmerksam zu machen, gemeinsam neue wettbewerbs- und marktfähige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, Kontakte zu neuen KooperationspartnerInnen zu knüpfen oder sich in Marketing-Aktivitäten zu ergänzen. Außerdem werden kostengünstige Weiterbildungen vor Ort organisiert, ein gemeinschaftlich betriebenes Geschäftslokal in Voitsberg ist im Entstehen. Das Projekt wird im Steirischen Zentralraum durch Regionsmittel (Steierm. Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018) unterstützt.

Weitere Infos zum Projekt erhalten Sie bei Astrid Kniendl, Tel. 03142/93 030-340 oder astrid.kniendl @akzente.at