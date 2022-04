Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg trat bei der Festnahme in Bärnbach gegen zwei Beamte, die schwer verletzt wurden. Die beiden Polizisten befinden sich im Krankenstand.



BÄRNBACH. Auf der GKB-Strecke Graz-Köflach verständigte die Fahrdienstleitung die Polizeiinspektion Voitsberg, dass ein Fahrgast im Zug randalieren würde und der Zug deswegen am Bahnhof in Bärnbach angehalten habe.

Festnahme in Bärnbach

Die Polizisten fuhren zum Bärnbacher Bahnhof, wo der 38-Jährige immer aggressiver wurde. Er musste festgenommen werden. Dabei trat er heftig um sich und verletzte zwei Polizisten dem strafrechtlichen Grad nach schwer. Der 38-Jährige wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und weiterer Delikte angezeigt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war er schwer alkoholisiert. Die beiden Beamten befinden sich im Krankenstand.

