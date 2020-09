Zwei neue Tankanlagen für Großeinsätze der Feuerwehren.

VOITSBERG. Nachdem es für die Feuerwehren vermehrt zu Großeinsätzen und zu größeren Elementareinsätzen kommt und die Feuerwehren oft für mehrere Tage im Einsatz stehen müssen, sind natürlich auch die Gerätschaften gefordert. Fahrzeuge und Gerätschaften sind ebenfalls stundenlang in Betrieb und müssen ebenfalls versorgt und betankt werden.

Offizielle Übergabe

Der Bereichsverband Voitsberg schaffte nun für diese Einsätze zwei mobile Tankanlagen für die Feuerwehren an. Die beiden mobilen Anlagen wurden am Dienstag, 01. September 2020 offiziell übergeben und sie werden den Feuerwehren Köppling und Voitsberg stationiert sein. Diese Tankanlagen werden bei Großeinsätzen oder aber auch im Katastrophenfalle zum Einsatzort verbracht und sie stehen unseren Feuerwehren zur Betankung für Fahrzeuge und Gerätschaften bereit. Die Tankanlagen haben ein Fassungsvermögen von ca. 500 Liter.

Gerüstet für Blackout

Es wurde bei den letzten großen Einsätzen festgestellt, dass ein Tanken in der Nacht oder aber auch bei Tag, bei vielen Tankstellen für die Feuerwehren nicht mehr möglich ist, da die Tankstellen nicht mehr besetzt bzw. oft auch nicht geöffnet sind. Für Kunden besteht war die Möglichkeit mit einer Tankkarte oder einem Tankschlüssel zu tanken, jedoch die Feuerwehren können bei ihren Einsätzen auf diese Möglichkeit nicht zurückgreifen. Bei Katastropheneinsätzen wird der Katastrophenhilfsdienst der Feuerwehren (KHD–Einheit) in andere Bezirke zur Unterstützung der Feuerwehren in den jeweilig betroffenen Bezirken beordert. Daher ist es für diese Einsätze notwendig, Kraftstoff zur Verfügung zu haben und somit eine längere Einsatzzeit sicher zu stellen.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg hat sich eine mobile Tankanlage für ihr Rüsthaus angeschafft, da im Rüsthaus bei einem Blackout ein stationäres Stromaggregat zur Verfügung steht. Dies muss natürlich im Ernstfall ebenfalls mit Treibstoff versorgt werden. In weiterer Folge wird auch die Florianstation des Bereichsverbandes Voitsberg im Ernstfall über dieses Stromaggregat versorgt