Bundesrätin Elisabeth Grossmann spendete im Rahmen der SPÖ Helpline 500 Euro für die "akzente"-Übergangswohnung in Voitsberg. Und weitere 600 Euro für bedürftige Bärnbacher Familien.

EDELSCHROTT. Die SPÖ-Abgeordneten zahlen einen Teil ihres Bezugs in einen Solidaritätsfonds ein, mit dem die SPÖ Helpline sowie Hilfesuchende aus der Steiermark unterstützt werden. Bundesrätin Elisabeth Grossmann spendete einen Betrag von 500 Euro für die Übergangswohnung, die von "akzente" betreut wird. Demnächst wird eine von Gewalt betroffene Frau mit ihren Kindern die Wohnung beziehen. Mit dem Geld sollen der Kühlschrank mit Lebensmittel aufgefüllt sowie Hygieneartikel und Dinge des täglichen Bedarfs angeschafft werden.

Für bedürftige Bärnbacher Familien

Am Donnerstag übergibt Grossmann weitere 600 Euro an den Bärnbacher Bgm. Jochen Bocksruker, damit Bärnbacher Familien, die wegen Krankheit bzw. Pflegebedürftigkeit in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, unterstützt werden können.

