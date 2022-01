Am Voitsberger Hauptplatz flammten die Fackeln auf, als der ÖGB und Elementarpädagogen gegen die schwierigen Bedingungen demonstrierten.

VOITSBERG. 25 Kinder in einer Gruppe und zwei Betreuerinnen. Bei Krankenstand gibt es keinen Ersatz, die Betreuerin ist auf sich alleine gestellt. Es gibt immer mehr Wickelkinder in den Gruppen und Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Es gibt in den Gemeinden unterschiedliche Verträge, die neuen beinhalten in der Regel eine viel schlechtere Bezahlung.

Nur drei von vielen Problemen, welche die Elementarpädagoginnen und -pädagogen zusammen mit der Gewerkschaft anprangern. In Voitsberg gab es einen "flammenden" Protestmarsch, der am Voitsberger Hauptplatz endete. Daher werden ein flächendeckender Ausbau von Kinderbildungseinrichtungen, die Reduktion der Gruppengrößen, gute Entlohnung aller Beschäftigten, zusätzliches Personal und mehr Zeit für Vorbereitungs-, Organisations- und Leitungsarbeit gefordert.

