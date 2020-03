Wieder ein Wahlplakat der Grünen in Voitsberg beschädigt.

VOITSBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Mündungsbereich Lindenhofgasse/Arnsteinstraße von unbekannten Tätern ein Wahlplakat der Grünen mit dem Konterfei von Spitzenkandidat Harald Höller verunstaltet. "Schade und traurig zugleich, aber nachdem nicht „mehr“ passiert ist, ordne ich das in die Kategorie „Lausbubenstreich“ ein und habe mit ein wenig Klebeband den Schaden so gut es ging repariert. Jetzt hab ich zwar ein paar Narben, aber das stört mich nicht weiter."

Erste Beschädigungen

Interessant findet Höller, dass es im Vergleich zu den Wahlen 2010 und 2015 die ersten Beschädigungen sind, denn vor wenigen Tagen wurden bei einem Ständer die Kabelbinder durchgetrennt. "Vielleicht bin ich für jemanden jetzt ein ernst zu nehmender Kandidat ", so Höller ironisch.

In der Vorwoche wurden übrigens auch Plakate der KPÖ Voitsberg beschädigt. "Das ist traurig, weil bei den Plakaten sehr viel Arbeit dahinter steckt", bedauert Spitzenkandidatin Sabine Wagner diese Vorfälle.