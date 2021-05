Zwei Mitglieder bekamen die Victor Adler Plakette und die goldene Ehrennadel als Überraschung für das jahrzehntelange Engagement in der Sozialdemokratie und der Kommunalpolitik in Stallhofen überreicht.

STALLHOFEN. Bundesrätin Elisabeth Grossmann ehrte Ewald Lesky mit der Victor Adler Plakette und Gerhard Kogler mit der goldenen Ehrennadel, coronabedingt im kleinen Rahmen. Beide können auf langjährige Tätigkeiten zurückblicken, wollen aber keinen Moment in der Kommunalpolitik missen, erzählen sie. BR Grossmann erwähnte alle gewerkschaftlichen und politischen Tätigkeiten und konnte manch heitere Anekdote aus der Karriere von Lesky und Kogler erzählen.

Ortsparteivorsitzender GR Stefan Jud und Gemeinderat Hannes Schober sowie weitere Parteimitglieder waren stellvertretend gekommen, um ihre Wertschätzung für alle erbrachten Leistungen zu unterstreichen. Jud betonte in einer kurzen Ansprache, wie wichtig das Ehrenamt in der Kommunalpolitik sei und forderte auf, sich in die Gemeindepolitik einzubringen. "Viele Bürger hätten oft das Gefühl, verwaltet zu werden. Doch hier kann man gestalten und das ist doch ein Grund, sich zu engagieren."