Durch die neu gestartete Landtagsinitiative sollen die Gemeinden im Bezirk Voitsberg eine/n eigene/n Klima- und Energiebeauftragte/n bekommen.

BEZIRK VOITSBERG. Auch im Jahr 2022 setzen die Grünen mit Landtagsklubobfrau Sandra Krautwaschl in der Region auf das Thema Klimaschutz. Neben Klima- und Energieschutzbeauftragen in jeder Gemeinde fordert sie außerdem, dass die Umweltausschüsse zumindest zweimal jährlich tagen. "Die Erfahrung zeigt, dass diese Umweltausschüsse in den Gemeinden zwar eingerichtet sind, in einigen Gemeinden aber keine Sitzungen einberufen werden", so Krautwaschl.

Bei der Installierung von Klima- und Energieschutzbeauftragten in den Gemeinden kann Krautwaschl nicht nachvollziehen, wieso die Landesregierung "hier bis jetzt so auf der Bremse steht". Obwohl der "Aktionsplan 2019-2021 zur Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030" die Schaffung von Klima- und Energiebeauftragen auf Gemeindeebene bereits vorsieht, lässt die Umsetzung weiter auf sich warten.

Anlaufstelle für Bürger:innen

„Natürlich sind Einrichtungen wie das Steirische Gemeindeservice nützlich und können den Gemeinden eine wertvolle Hilfestellung sein“, betont die Grüne Klubobfrau zum Abschluss: „Auch die Teilnahme am Klimabündnis Steiermark, am Landesprogramm e5, das Bestehen von Klima- und Energie-Modellregionen sowie Klimawandel-Anpassungsregionen und die Informations- und Vernetzungsangebote leisten sicherlich einen wertvollen Beitrag zu Fortschritten in der Klima- und Energiepolitik. Jedoch umfassen diese zum einen nicht flächendeckend alle steirischen Gemeinden und können auch nicht als – so notwendige – Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden dienen."

Zusätzlich fordert Landtagsklubobfrau Sandra Krautwaschl, dass Umweltausschüsse in den Gemeinden zumindest zweimal jährlich tagen sollen.

Foto: podesser.net

hochgeladen von Selina Wiedner

"Diese unbefriedigende Situation auf Gemeindeebene besteht somit weiter, obwohl Maßnahmen zum Umweltschutz wichtiger denn je sind. Gerade auch zur Unterstützung der aufgeführten Aktivitäten sowie der vielen engagierten Ehrenamtlichen können (auch) koordinierende Klima- und Energiebeauftragte einen Mehrwert darstellen."

Das könnte dich auch interessieren:

Keine Vertriebsstelle im Bezirk Voitsberg