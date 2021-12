Trotz Gegenkandidaten wurde der Köflacher Jan Stering zum dritten Mal als Junos-Vorsitzender, der Jugendorganisation der Neos in der Steiermark, wiedergewählt.

KÖFLACH. Beim Junos-Landeskongress in Graz war der Köflacher Jan Stering, der bei der Gemeinderatswahl Spitzenkandat der Neos in Köflach war, wieder als Vorsitzender der steirischen Jugendorganisation der Neos nominiert und wurde trotz eines Gegenkandidaten auch gewählt. Der 23-Jährige studiert mittlerweile in Graz und bleibt daher weiterhin an der Spitze der Jungliberalen.

Im Landesjugendbeirat

Die steirischen Jungliberalen sind mittlerweile nach Wien der größte Landesverband, was der Weststeirer als Ergebnis eines erfolgreichen Jahres sieht. "Wir haben uns weiter professionalisiert, ein breites Event- und Veranstaltungsangebot auf die Beine gestellt und sind auch in den Landesjugendbeirat einzogen", so Stering.

Die Junos hatten sich angesichts der Pandemie für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stark gemacht. "Dass man sich auch diesen Sommer nicht angemessen auf die kalte Jahreszeit und damit einhergehenden steigenden Infektionszahlen vorbereite, was einen Lockdown unausweichlich gemacht hat, ist eine Katastrophe. Viele innerhalb unserer Generation verlieren den Anschluss und leiden unter psychischen Problemen. Um dem entgegenzuwirken, braucht es nicht nur weiter offene Kindergärten, Schulen und Unis, sondern auch ein angemessenes Förderangebot für Betroffene", so Stering.

