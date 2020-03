Die SPÖ Edelschrott spendete 1000 Euro an die Musik-Mittelschule.

EDELSCHROTT. Große Freude hatte die Edelschrotter Bundesrätin und steirische Frauenvorsitzender SPÖ, Elisabeth Grossmann, mit einer Aktion ihrer Parteikollegen. Die SPÖ Gemeinderatskandidaten mit Stefan Lorenzer und Michaela Lackner an der Spitze spendeten 1000 Euro an die Musik-Mittelschule Edelschrott und übergaben die Spende an Direktorin Michaela Pfennich. Damit werden wertvolle Projekte unterstützt und auch Schülern unter die Arme gegriffen, die finanzielle Hilfe brauchen. "Dies erscheint uns sinnvoller als zusätzliche Plastikkulis anzukaufen" befindet das Team um Stefan Lorenzer und Michaela Lackner.