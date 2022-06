Der 25. Juni 2022 war für die Bergrettung Voitsberg ein denkwürdiger Tag. Man feierte „75 Jahre Bergrettung Voitsberg“ und stellte ein Einsatzfahrzeug, welches vom Roten Kreuz erworben wurde, in den Dienst. Dieses Fahrzeug wurde in Eigenregie und der Unterstützung zahlreicher Gönner in vielen Arbeitsstunden für die Erfordernisse der Bergrettung umgebaut und auf den neuesten technischen Stand gebracht.

Ortsstellenleiter Thomas Pfennich konnte beim Festakt in der Stocksporthalle des ESV Zangtal eine Reihe von Ehrengästen begrüßen:

Bezirkshauptmann Mag. Hannes Peißl, LAbg. Erwin Dirnberger, die Bürgermeister Mag. Helmut Linhart (Köflach) und Josef Niggas (Lannach), Vizebgm. Bernd Gratzer MA, Stadträtin Christine Hemmer (Voitsberg), Herbert Uhl (GF des Zivilschutzverbandes Steiermark), Christian Patschok (LWZ Steiermark), Landesleiter-Stellvertreter Alexander Kröpfl (ÖRK-Suchhunde), Univ. Prof. Dr. Hans-Peter Brezinschek (Steirische Wasserrettung), Staffelführer Hermann Truschnigg (ÖRHB), Josef Hausegger (Pistenrettung Steiermark), Markus Roßmann (FF Voitsberg), Bezirksleiter Robert Schleifer (Berg- und Naturwacht), Gebietsleiter Karl Kraus, Abordnungen von Ortsstellen aus dem Gebiet und aus Kärnten sowie die Mitglieder der Ortsstelle Voitsberg.

OL Pfennich brachte in seinen Ausführungen einen Rückblick über die Entwicklung der Bergrettung Voitsberg, bedankte sich beim Bezirkshauptmann und den Bürgermeistern für deren Engagement, finanzielle Mittel für die Bergrettung bereitzustellen. Ein weiterer Dank ging an seine Kollegen in der Ortsstelle für deren Einsatz und die Kameradschaft.

BH Peißl als auch LAbg. Dirnberger bedankten sich in ihren Ansprachen für die Bereitschaft, rund um die Uhr in den Einsatz zu treten. Der Bezirkshauptmann schilderte aus seinem persönlichen Leben, dass er schon einmal die Hilfe der Bergrettung beanspruchen musste und bestens bedient wurde.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften wurden seitens des Landes Steiermark an verdiente Mitglieder überreicht.

Danach folgte der Höhepunkt dieses Vormittages, nämlich die Segnung des umgebauten Einsatzfahrzeuges sowie der Einsatzkräfte durch die Pfarrgemeinderätin Dr. Karina Preiß-Landl und den Pastoralreferenten der Pfarre Voitsberg Martin Rapp. Dieser ging in seiner kirchlichen Ansprache auf die Wichtigkeit aller Einsatzorganisationen ein und hob deren Einsatz für in Not geratene Mitmenschen rund um die Uhr hervor.

Das neue Einsatzfahrzeug wurde anschließend den Interessierten näher erklärt und Erinnerungsfotos gemacht.

OL Pfennich bedankte sich bei allen für ihr Kommen, den Spendern für ihre Unterstützung und insbesonders beim Bläserensemble aus der Lipizzanerheimat für die musikalische Umrahmung und lud zu einem gemeinsamen Essen mit Getränken ein.

Text und Fotos: Walter Ninaus