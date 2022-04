Erste Osternestsuche der FF Krems

Am 10. April 2022 fand die erste große Osternestsuche für alle Kinder und Enkel unserer Mitglieder statt.

Dazu gab es zu Beginn verschiedene Stationen, bei der die Kinder ihre Geschicklichkeiten unter Beweis stellen mussten. Unter anderem mussten sie Zielwerfen, Wettessen, Malen und mit dem Bobby-Car einen Parcours fahren. Nach dem Absolvieren dieser Stationen durfte sich jedes Kind eine kleine Überraschung aussuchen.

Bevor es dann mit der großen Osternestsuche losging, gab es eine Stärkung aus dem großartigen Buffet mit div. Broten, Torten, Muffins usw, welches unserer Mitglieder zuvor zubereitet hatten.

Und dann war es endlich soweit! Zwei flauschige Osterhasen hoppelten beim Rüsthaus vorbei und gingen mit den Kindern auf Osternestsuche. Rund um das Rüsthaus und in den Fahrzeugen war für jedes Kind ein kleines Nest versteckt und es wurden natürlich alle mit großer Freude gefunden.

In diesem Sinne bedanken wir uns nochmals an allen helfenden Händen, vor allem an die Jugendbeauftragen Katrin und Manfred Kraxner, sowie Simon Stitz und wünschen der gesamten Bevölkerung ein frohes Osterfest.