Am Mittwoch, 29. Juni 2022 kurz nach 20 Uhr ereignete sich in der C.v.Hötzendorfstrasse in Voitsberg aus unbekannten Gründen ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw, wobei beide Fahrzeuge an der Frontseite schwer beschädigt wurden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die FF Voitsberg verbrachte beide Fahrzeuge händisch von der Straße, entfernte herumliegende Wrackteile und unterstützte die Polizei bei der Regelung des Verkehrs.

Ein Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen entfernt, das zweite auf einem Ausweichplatz abgestellt.

Eingesetzt unter Alexander Wallner waren 15 Kräfte der FF Voitsberg, das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und die Polizei Voitsberg.

Text und Fotos: FF Voitsberg/Ninaus