Aufgrund der stark steigenden Kosten für das Leben ist der Bestand karikativer Einrichtungen wie der Vinzimarkt in Voitsberg für einen immer mehr steigenden Prozentsatz der Bevölkerung von enormer Wichtigkeit.

Deshalb hat sich die Politik in Voitsberg einstimmig entschlossen, einen finanziellen Beitrag als Unterstützung für der in Not geratenen Bevölkerung, günstig Lebensmittel zu kaufen, zu gewähren.

Am Freitag, dem 1. Juli 2022 erfolgte die Übergabe der Spende an die Geschäftsführerin Kornelia Rieger und den Obmann Mag. Herbert Meller durch Bürgermeister Mag. (FH) Bernd Osprian und dem gesamten Voitsberger Stadtrat.

Die Vertreter des Vinzimarktes bedankten sich für die Spende namens der Kunden.

Dank gebührt den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vinzimarktes, welches diese Möglichkeit des günstigen Einkaufs unter gewissen Voraussetzungen, möglich machen.

Ein Nachsatz wäre für die Bevölkerung noch angebracht. Sollte jemand in den Urlaub fahren und ablaufbare Lebensmittel haben, so kann er diese gerne beim Vinzimarkt in Voitsberg abgeben. Das Team des Vinzimarktes würde sich sehr freuen.

Vinzimarkt Voitsberg

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9-12 Uhr sowie Mi 14-17 Uhr und Fr 9-13 Uhr

Standort: Stadtpark 12, Voitsberg

Kontakt: 0676 87 42 86 50

Text und Fotos: Walter Ninaus